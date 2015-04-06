СБУ задержала группу диверсантов, организовавших в Запорожье взрыв рядом с офисом «Самообороны»

Как сообщили в пресс-центре СБУ, задержанные организовали в Запорожье взрыв рядом с офисом «Самообороны», расположенном в здании облгосадминистрации. Установлено, что троих диверсантов финансово и организационно поддерживала «верхушка» террористов из «ДНР», которую координировали спецслужбы РФ. По свидетельству боевиков, они планировали совершить несколько терактов на инфраструктурных объектах Запорожской области, в том числе намеревались заложить взрывчатку в судебных учреждениях и военкоматах Запорожья. По замыслу террористов, диверсии должны были запугать местное население и дестабилизировать ситуацию в регионе.

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В ходе обысков у членов диверсионной группы изъяты детальные планы совершения терактов, 5 боевых гранат, вещества и химические составляющие для изготовления мощных взрывных устройств и банковские карточки, на которые кураторы террористов перечисляли средства.

Задержанным объявлено о подозрении за ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что в Запорожье задержали трех жителей, причастных к организации взрыва возле штаба Самообороны Запорожья, расположенного в здании облгосадминистрации и облсовета.