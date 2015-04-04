В Запорожье задержали троих причастных к заказанному "ДНР" теракту

В Запорожье задержали троих жителей, причастных к организации взрыва у штаба Самообороны Запорожья, расположенного в здании облгосадминистрации и облсовета.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора Запорожской области Марьяна Пискунова, «трое нигде не работающих жителей Запорожья были задержаны сегодня, 4 апреля, в ходе спецоперации, проводившейся сотрудниками УСБУ и прокуратуры Запорожской области».

Прокуратура предъявила задержанным подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК Украины – «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

На сегодняшний день установлено, что задержанные совершили преступление по заказу представителей "ДНР" за плату в размере 18 тысяч грн.

Как сообщал УНИАН, ночью 25 марта возле штаба Самообороны Запорожья, занимающей помещения на первом этаже здания Запорожской ОГА и облсовета произошел взрыв самодельного взрывного устройства, которое, по данным экспертов, было изготовлено кустарным способом из асбестовой трубы, пластиковой емкости с охотничьим порохом и «начинки» из разнообразных металлических предметов.

В результате взрыва никто из людей не пострадал - взрывной волной повредило лишь стекло в помещении.