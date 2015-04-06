На Волыни затонул автомобиль с четырьмя людьми, из них двое детей

О происшествии сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал с обрыва в реку, в результате чего автомобиль затонул. По предварительным данным, в автомобиле находились 4 человека, из них двое детей (2001 и 2005 г.н.)», - сказано в сообщении.

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По состоянию на 7 час. проводятся аварийно-спасательные работы по поднятию автомобиля на поверхность. На месте происшествия работает оперативная группа Управления ДСНС Украины в Волынской области.

Ранее УНИАН сообщал, что на Львовщине автомобиль въехал в остановку: пятеро человек погибли, двое травмированы.