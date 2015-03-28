На Львовщине автомобиль въехал в остановку: пять человек погибли, двое травмированы

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, еще двое получили травмы различной степени тяжести. ДТП произошло сегодня, 28 марта, около 7.00 в селе Дубье Бродовского района на автодороге «Киев-Чоп».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ во Львовской области.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля «Fiat Doblo», следуя в направлении Львова, выехал на полосу встречного движения и влетел в остановку общественного транспорта.

Читайте такжеМилиция задержала пьяного виновника ДТП в БроварахКак информирует пресс-служба, согласно предварительным данным, в результате ДТП на месте происшествия погибли пять человек и еще два человека - получили травмы. Все обстоятельства и причины происшествия, а также личности погибших и травмированных устанавливаются. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.