Около 300 сотрудников харьковского авиазавода митингуют, требуя зарплаты

Как передает корреспондент УНИАН, люди собрались в 8 часов возле главной проходной завода и скандируют: “Зарплату”.

Участники акции уверяют, что не получали зарплату с августа 2014 года. По словам участников акции протеста, часть работников переведена на неполный рабочий день. “Ни за квартиру заплатить, ни еды купить, а люди здесь работают даже семьями”, - отметил один из рабочих.

Читайте такжеПод зданием правительства митингуют около тысячи шахтеровУчастники митинга заявили, что готовы перекрыть улицу Сумскую, чтобы привлечь внимание к проблеме на заводе. В то же время профсоюзные активисты Харьковского авиазавода во главе с председателем профсоюза Михаилом Погореловим время от времени выходят к митингующим и призывают их пройти на территорию завода, чтобы провести там митинг. По словам Погорелова, внутри завода рабочих ждут заместитель руководителя Харьковской ОГА и представители городской власти. Он заверил, что на территории завода, а не на проходной недалеко от проезжей части улицы Сумской, можно будет провести полноценный митинг и задать вопрос как руководству области, так и руководству завода. Погорелов заявил, что во второй половине дня рабочим выплатят часть долга за август 2014 года.

Часть рабочих перешла от проходной на территорию завода. Митинг продолжается.

Как сообщали местные издания, рабочие митинговали у проходной завода еще в пятницу, и обещали в понедельник пойти к ОГА.