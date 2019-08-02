Сумской горсовет выделил средства на приобретение собственного жилья 60-ти участникам АТО/ООС

На это в городском бюджете заложили 21 миллион гривень.

Сумской городской совет выделил средства на приобретение собственного жилья 60-ти участникам Антитеррористической операции/Операции объединенных сил.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, депутаты во время очередной сессии приняли решение выделить на это из городского бюджета в общей сложности 21 миллион гривен.

Согласно сообщению, такая одноразовая целевая материальная помощь оказывается уже второй год подряд.

«Согласно принятому решению, так же, как и в прошлом году, каждый из 60-ти сумчан-защитников получит по 350 тысяч гривен для приобретения квартиры или дома», – отмечает пресс-служба горсовета.

Список претендентов на получение в 2019 году единовременной целевой материальной помощи был утвержден Советом участников АТО и членов семей погибших участников АТО при Сумском городском голове Александру Лысенко.

Кроме того, список согласовала постоянная комиссия горсовета по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, науки, культуры, туризма, семьи, молодежи и спорта.