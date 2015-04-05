Правительство хочет продолжить программу поощрения замены котлов

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире «1+1».

«Правительство утвердило положение о продолжении программы компенсации 20% стоимости приобретения котлов», - сказал Яценюк.

Он добавил, что правительству предложено распространить эту программу на утепление домов и на энергомодернизацию.

«Будет компенсация 30-40% стоимости приобретения материалов на утепление, изоляцию и энергомодернизацию», - отметил премьер.

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Он подчеркнул, что в настоящее время сформирован рыночный тариф на энергоносители для населения.

«Тарифы формирует независимый регулятор, который называется Национальная комиссия регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг. Это независимое учреждение. Но при этом, что эта организация принимала решение по тарифам, мы смотрели расчеты. И давайте я вам скажу, как сформировались тарифы, - сказал Яценюк. - Берем импортную цену - она была в среднем 300 долл (за тысячу кубометров импортного газа - УНИАН), сейчас немножко дешевле. Умножаем на курс - 24 (грн за доллар), к этому добавляем транспортировку, добавляем рентные платежи, и добавляем 20% НДС. И получится 9600 грн. При этом подчеркну, что для граждан, которые потребляют до 200 кубометров эта цена 3600 грн».

Яценюк добавил, что в ходе переговоров с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом - речь шла о поднятии тарифов один раз до рыночной стоимости.

«Но мы объяснили, что это нереально. Потому мы на три года растянули повышение тарифов и привязали это к программе субсидий. И не только. Дело же не только в субсидиях - чтобы скомпенсировать стоимость газа. Дело в том, чтобы меньше потреблять этого газа», - сказал Яценюк.

Он добавил, что это возможно через программы энергоэффективности. И одним из источников финансирования этой программы, пояснил Яценюк, должна стать часть большого кредита, который выдан Украине правительством Германии общим объемом 500 млн евро.