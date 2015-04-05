На Земле можно было наблюдать самое короткое за целый век лунное затмение (фото)
01:04, 05 апреля 2015Общество
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В субботу, 4 апреля, жители Земли могли наблюдать самое короткое за целый век лунное затмение.
Следующее затмение можно будет увидеть в сентябре / twitter
Как передает «Дождь», лучше всего его было видно на территории США. Частично затмение смогли увидеть и жители России, Азии и Индии, оно длилось примерно 5 минут.
Следующее затмение жители Земли смогут увидеть только в сентябре 2015.
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Лунные затмения происходят, когда естественный спутник нашей планеты, двигаясь вокруг Земли, входит в земную тень. Если бы плоскости орбит Луны и Земли совпадали, то лунные затмения повторялись бы каждый месяц. За год обычно происходят одно-два лунных затмения.
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