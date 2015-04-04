В воскресенье в Украине резко похолодает до – 10

Днем 0-7 тепла, на западе местами 0-2 мороза, в южной части будет теплее, до 6-12 градусов выше нуля. Влажная погода удержится, периодически ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 4-10 мороза, днем ​​0-6 градусов тепла, местами 0-2 градуса мороза.

В северных областях ожидается влажная погода, дожди, местами с мокрым снегом. Ночью 5 апреля - без осадков. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем ​​1-6 градусов тепла.

В центральной части ожидаются дожди. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, 5 апреля до 2 мороза, днем ​​2-9 градусов тепла.

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В восточных областях ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, ночью 5 апреля будет сухо. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​6-12 градусов тепла.

В южной части - преимущественно сухо, лишь днем ​​местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 2-7 тепла, днем ​​4-9, 5 апреля до 10-12 градусов тепла.

В Киеве будет преобладать влажная погода. Температура воздуха ночью около нуля, в окрестностях до 2 мороза, днем ​​4-6 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с.