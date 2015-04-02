В пятницу погода не сможет порадовать украинцев: будет так же холодно и дождливо
3 апреля, в Украине циклон из Центральной Европы и сопутствующие ему атмосферные фронты обусловят в большинстве областей Украины дожди, местами с мокрым снегом, сильный ветер.
Температура воздуха в большинстве областей остается низкой. Ночью на западе и севере от 3 тепла до 3 мороза, на остальной территории 0-5 тепла, днем 1-7 тепла, на западе местами 0-2 мороза, в восточных областях будет теплее, до 6-12 градусов выше нуля. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 0-6 градусов тепла, местами 0-2 градуса мороза.
В северных областях ожидается дождливая погода, возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 1-6 градусов тепла.
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В центральной частиожидаются дожди. Ночью 0-5 тепла. днем 2-9 градусов тепла.
В восточных областях - преимущественно без осадков, лишь местами ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 6-12 градусов тепла.
В южной части будет господствовать дождливая погода. Температура воздуха ночью 2-7 тепла, днем 4-9 градусов тепла.
В Киеве будут идти дожди, возможно с мокрым снегом Температура воздуха ночью около нуля, днем 3-6 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается западный, 5-12 м/с, порывы до 15-20 м/с.