Конец эпохи безликой архитектуры: в Киеве отрыли ЖК с первым в Европе цифровым арт-объектом

24 июля в сердце Киева, на пересечении улиц Антоновича и Жилянской, состоялось официальное открытие полифункционального комплекса Chicago Central House. В рамках открытия был презентован первый в Европе мультимедийный арт-объект – диджитал-скульптура, размещенная внутри стеклянного куба.

Chicago Central House – концептуальное пространство, в котором, кроме художественного объекта, объединенные современная архитектура, передовые технологии строительства и эксплуатации, стильные интерьерные решения и фантастические виды на город.

Холл и прозрачный фасад комплекса украшает единственная в Европе диджитал-скульптура – стеклянный куб высотой 14,5 метров. Медиа-скульптура внутри куба отражает настроение и ритм всего города: информацию о скорости ветра, температуре воздуха, погоде, времени года, уровне освещения, количестве пешеходов, потоке транспорта.

«Архитектура не может быть посредственной. Как и искусство, она должна вызывать эмоции и наполнять пространство впечатлениями. Для нас Chicago Central House символизирует конец эпохи безымянной и безликой архитектуры в Киеве», – подчеркнул во время открытия CEO SAGA Development Андрей Ваврыш.

Гости мероприятия смогли лично оценить преимущества Chicago Central House, благодаря которым он стал воплощением концепции «The Art of Living»: 5-метровый потолок в холле с ярким дизайном в стиле Чикаго, отделка фасада, для которого использовано 9 различных материалов, в том числе клинкерная плитка и уникальный зеленый мрамор. И, конечно, медиа-скульптура, с которой все гости могли взаимодействовать с помощью специального пульта.

Ведущим мероприятия выступил Владимир Остапчук. А хедлайнером грандиозного открытия стала певица Maruv.