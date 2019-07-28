Епифаний: раскола в ПЦУ нет, есть лишь отдельное мнение одного лица – Филарета

По его словам, вся Украина поддерживает признанную единую автокефальную поместную церковь Украины.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что раскола в ПЦУ нет, а есть отдельное мнение одного человека – почетного патриарха Филарета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после крестного хода духовенства и верующих ПЦУ по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси – Украины и молебна за Украину в Киеве.

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«В целом мы должны констатировать, что раскола в Украинской православной церкви (ПЦУ – УНИАН) нет. Есть только особое мнение и воля одного лица, одного иерарха – почетного патриарха Филарета, который остается действующим архиереем Православной церкви Украины», - заявил он.

По его словам, вся Украина поддерживает признанную ПЦУ. «Воля одного человека не будет диктовать условия всем, как дальше развивать (ПЦУ – УНИАН) свое будущее», - добавил Епифаний.

Как сообщал УНИАН, 20 июня почетный патриарх Филарет ПЦУ созвал "поместный собор", на котором объявил о восстановлении ликвидированной УПЦ Киевского патриархата и непризнании томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Филарет заявил, что ПЦУ является зависимой от Константинопольского патриарха. Также он раскритиковал полученное украинской церковью название. По его словам, название церкви должна быть "Украинская православная церковь".