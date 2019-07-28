В Софии Киевской прошла литургия по случаю крещения Руси - Украины

Богослужение возглавил митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

На территории Софийского собора в Киеве прошла божественная литургия по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси - Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, богослужение возглавил митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний в сослужении всей полноты Церкви.

Главный алтарь установлен перед входом в храм.

На территории самого национального заповедника "София Киевская" было ограниченное количество верующих и духовенства.

Основная часть верующих, пришедших на литургию, находились на площади у Софийского собора.

На мероприятии, кроме украинских священнослужителей, также присутствовал представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил.

После окончания литургии запланирован торжественный крестный ход во главе с Епифанием.

*** День Крещения Киевской Руси - Украины - государственная памятная дата в Украине в честь Крещения Руси, который отмечается ежегодно 28 июля - в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Крещение Руси - массовое крещение в 988 году жителей Киева, а затем других городов государства князем Владимиром Святославичем, в результате чего христианство стало ведущей религией на Руси.