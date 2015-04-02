Почти 50% украинцев считают, что за поддержку агрессии РФ и сепаратизм надо лишать гражданства - опрос

Относительное большинство респондентов (48,6%) поддерживают мнение, что граждан Украины, которые поддержали российскую агрессию против Украины, аннексию Крыма, сепаратистские движения на востоке и юге, надо лишать украинского гражданства.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования относительно оценки гражданами ситуации на Донбассе, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

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Отмечается, что не поддерживают это мнение 33,0% опрошенных.

Поддерживают такое мнение абсолютное большинство жителей запада (77,4%) и центра (56,0%), не поддерживают - абсолютное большинство жителей Донбасса (50,0%).

Кроме того, отмечается, что в украинском обществе не существует единогласия в оценках текущих результатов Минских договоренностей. Положительно их оценивают 34,0% опрошенных, отрицательно - 22,2%, нейтрально - 25,5%. Остальные опрошенные колебались с ответом или ничего не знают об этих договоренностях.

Нет единогласного мнения и в каждом из регионов, за исключением Донбасса, где 57,1% положительно оценили текущие результаты договоренностей.

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 12 марта 2015 года. Были опрошены 2009 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Исследование проведено при поддержке правительства Швеции.