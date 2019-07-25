Участие адвокатуры в разработке профильного законодательства является эффективной европейской практикой – эксперт

По словам Валентина Гвоздия, лоббирование интересов профессионального сообщества при разработке проектов нормативно-правовых актов, касающиеся деятельности института адвокатуры – ключевая миссия Федеральной палаты адвокатов Германии в Берлине.

Участие адвокатуры в разработке профильного законодательства является эффективной европейской практикой.

Об этом заявил Валентин Гвоздий, заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины, по итогам первого дня дискуссий с делегацией Федеральной палаты адвокатов Германии в Берлине, информирует сайт НААУ.

По словам Валентина Гвоздия, лоббирование интересов профессионального сообщества при разработке проектов нормативно-правовых актов, касающиеся деятельности института адвокатуры – ключевая миссия Федеральной палаты адвокатов Германии в Берлине.

Он акцентировал внимание на том, что специальные представители Федеральной палаты в Брюсселе отстаивают интересы адвокатского сообщества, принимая участие в разработке нормативного регулирования еще на стадии формирования идей.

«Убеждены, что этот опыт работы немецких коллег стоит воплотить и в Украине. Эксперты-адвокаты должны принимать участие в подготовке нормативных актов: от формирования первичной идеи до внесения поправок до финального варианта проекта. Именно так возможно обеспечить качественное законодательство, которое будет гарантировать соблюдение государством права каждого человека на профессиональную юридическую помощь”, - подчеркнул Гвоздий.

Он напомнил, что исключение адвокатуры с процесса разработки новой редакции закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» (законопроект 9055) в свое время стало причиной направления интервенционных писем к руководству Украины. Основным месседжем этих писем было то, что привлечение адвокатуры к работе над профильным законодательством является международным стандартом.

В Национальной ассоциации адвокатов Украины убеждены, что если бы по примеру немецких коллег они имели своих представителей в законодательном органе, практики подготовки проектов без участия профессионального адвокатского объединения, как в случае с пресловутым 9055 – не было бы.

Делегация НААУ во главе с заместителем председателя НААУ, РАУ Валентин Гвоздием находится с визитом в Германии для обмена опытом организации и независимого самоуправляющегося института адвокатуры на основе европейских практик.

Напомним, Германия предоставляет одну из наиболее значимых среди всех европейских стран поддержку в реформировании украинской адвокатуры. Сотрудничество между Национальной ассоциацией адвокатов Украины и Федеральной палатой адвокатов Германии была заложена в 2014 году и активно развивается. Это второй визит делегации НААУ в Германию для изучения и адаптации европейского опыта в деятельности адвокатуры.