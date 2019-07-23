Журналисты подсчитали, сколько людей получили российские паспорта в Украине (видео)

Как выяснили журналисты, более реально получить российский паспорт трудоспособному населению, а вот "вешать себе на шею" украинских пенсионеров оккупанты не хотят.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. 29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

Действительно ли так просто украинцам с Донбасса получить российский паспорт, разбирались журналисты "Грошей".

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Как выяснили журналисты, более реально получить российский паспорт трудоспособному населению, а вот "вешать себе на шею" украинских пенсионеров оккупанты не хотят.

Всего за почти 3 месяца паспортизации Донбасса, по инсайдерской информации "Грошей" от военных, российские документы в Луганской области оккупанты выдали 343 гражданским. В Донецкой области паспорта получили 511 человек. Еще несколько тысяч получили боевики ОРДЛО.

Подробнее смотрите в сюжете программы "Гроши".