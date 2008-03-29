Тарута предлагает полякам вместе строить индустриальную зону

Глава Совета директоров корпорации «Индустриальный Союз Донбасса» Сергей ТАРУТА предложил польским бизнесменам участвовать в проекте создания индустриальной зоны в Алчевске.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение было сделано в ходе украинско-польского экономического форума, который прошел сегодня в Киеве, при участии премьер-министров Украины и Польши Юлии ТИМОШЕНКО и Дональда ТУСКА.

«Мы в Алчевске планируем создание, и я думаю, что мы сможем в этом году уже частично реализовать, создание большой индустриальной зоны. Это около 1 тыс. га, с полным наличием всех инженерных сетей, всей энергетической инфраструктуры и с упрощенной процедурой получения необходимых разрешений для выделения земли в рамках законодательства», - подчеркнул С.ТАРУТА.

Он отметил, что ИСД может выступить гарантом участия польских бизнесменов, как в капитале, так и в других формах.

Также С.ТАРУТА подчеркнул, что рассматривается несколько украинско-польских проектов, в частности, по инвестициям польского капитала в создание компании по производству меди, а также проект, касающийся рынка нефтепродуктов.

Справка УНИАН. Корпорация «Индустриальный Союз Донбасса» является одной из крупнейших металлургических компаний региона Центральной и Восточной Европы. По итогам прошлого года корпорации «ИСД» вошла в тридцатку крупнейших производителей стали в мире по версии Международного института чугуна и стали. В Корпорацию «ИСД» входят следующие металлургические активы: ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (г.Алчевск, Украина); ОАО «Алчевсккокс» (г.Алчевск, Украина); ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э.Дзержинского» (г.Днепродзержинск, Украина); «ISD-Dunaferr» (г.Дунайварош, Венгрия); «ISD – Huta Czestochowa» (г.Ченстохова, Польша). Корпорация «ИСД» основана в 1995 году. Головной офис находится в г. Донецк (Украина).