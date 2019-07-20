В ОБСЕ призвали украинские власти завершить расследование убийства Шеремета

Журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти завершить расследование убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

«Три года спустя убийство Павла Шеремета остается нераскрытым и продолжает оказывать сдерживающее влияние на свободу слова, свободу СМИ и безопасность журналистов», - заявил Дезир.

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Он подчеркнул, что украинские власти обязаны обеспечить, чтобы убийство Шеремета, а также все другие нападения на журналистов и убийства сотрудников СМИ были расследованы, а исполнители и заказчики этих преступлений предстали перед судом.

«Безнаказанность за такие преступления неприемлема и порождает дальнейшее насилие», - добавил Дезир.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.

30 декабря 2018 года Луценко сообщал, что круг подозреваемых в убийстве журналиста сузился с нескольких тысяч до нескольких сотен человек.

19 июля представитель МВД Артем Шевченко сообщил, что по делу об убийстве Шеремета до сих пор нет ни одного подозреваемого.

Сегодня, 20 июля, в день третьей годовщины убийства Шеремета президент Владимир Зеленский призвал генпрокурора, министра внутренних дел, руководителей Нацполиции и СБУ во вторник, 23 июля, доложить о ходе расследования дела.