Зеленский вызывает глав правоохранителей для доклада о расследовании убийства Шеремета

Президент предлагает собраться главам ГПУ, СБУ, МВД и Нацполиции 23 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Генерального прокурора, Министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и главу СБУ собраться для доклада о состоянии расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

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"Раскрытие убийства Павла Шеремета предыдущий президент и правоохранительные органы называли «делом чести». Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов.

23 июля прошу собраться Генерального прокурора, Министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и главу СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", - написал Зеленский.

Справка УНИАН. Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Генеральный прокурор Юрий Луценко называл основной версией убийства журналиста в отместку за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Национальная полиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, касающуюся убийства журналиста.