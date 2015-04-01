В Украине начался призыв на срочную службу

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В министерстве напомнили о нововведениях нынешней призывной кампании.

Изменился призывной возраст. Если раньше призывались мужчины от 18 до 25 лет, то теперь это от 20 до 27 лет.

Также изменился перечень лиц, которые подлежат отсрочке по состоянию здоровья и по семейным обстоятельствам. Потеряли право на отсрочку депутаты поселковых, городских, районных и областных советов, учителя, работающие в общеобразовательных учебных заведениях не в сельской местности. А опекуны имеют право на отсрочку лишь в том случае, когда кроме них, некому ухаживать за нетрудоспособными людьми.

Читайте такжеПрезидент подписал указ о сроках проведения призывов и увольнении в запас в этом году"Кстати, если раньше работники органов МВД снимались с воинского учета в связи с получением специального звания, то теперь им на весь период службы предоставляется отсрочка. То есть если при определенных обстоятельствах такой работник увольняется из органов и ему не исполнилось 27 лет, то он подлежит призыву на срочную военную службу", - рассказал временно исполняющий обязанности военного комиссара Лычаковско-Шевченковско-Железнодорожного объединенного районного военного комиссариата г. Львов подполковник Владислав Заришняк.

Согласно приказу президента, военнослужащие срочной службы не будут проходить ее в зоне АТО.

Всего за апрель-май планируют призвать 21 тысячу 126 граждан.