60% отравлений среди украинских детей вызваны алкоголем

В Украине 60% отравлений среди детей вызваны алкоголем и 20% - токсичными веществами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на итоговой коллегии Министерства здравоохранения Украины сообщил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ.

По его словам, это объясняется “отсутствием структурированной политики государства в отношении алкоголя и наркотиков, что ощутимо влияет на раннее приобщение к употреблению алкоголя и наркотиков детского населения и молодежи”.

В.КНЯЗЕВИЧ считает, что в Украине отсутствует реальное влияние на алкогольное поведение детей и молодежи. “В отличие от цивилизованных стран мира, Украина до сих пор не имеет основ законодательства в отношении алкоголя, наркотиков или психотропных веществ”, – отметил министр.

По его информации, несмотря на такие тревожные данные, “в Украине нет ни одного детского токсикологического центра для предоставления квалифицированной помощи”.