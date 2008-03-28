На пасхальные и майские праздники Украина будет гулять 9 дней

На пасхальные и майские праздники украинцы будут отдыхать 9 дней.

Это следует из распоряжения Кабинет Министров Украины «О переносе рабочих дней в апреле 2008 года», обнародованного сегодня на Правительственном портале.

В частности, правительство рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести рабочий день вторника 29 апреля — на субботу 17 мая, среды 30 апреля — на субботу 31 мая. Таким образом, с 26 апреля по 4 мая включительно будут выходными.

Как известно, 27 апреля — Пасха, 1 и 2 мая — празднуется день Международной солидарности трудящихся.

Распоряжение не касается работников органов Пенсионного фонда Украины, Украинского государственного предприятия почтовой связи “Укрпочта”, Государственного казначейства и банковских учреждений.