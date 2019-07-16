ГБР накрыло запорожских СБУшников, которые вымогали взятки у иностранцев

Силовики шантажом требовали у иностранных граждан по 2000 долларов за то, что не отменят их разрешение на временное проживание в стране.

Начальник сектора контрразведки ГУ СБУ в Запорожской области и его подчиненный занимались шантажом и вымогательством. Они требовали и получали взятки с иностранцев, проживающих на территории Запорожской области.

Об этом сообщила первый заместитель директора Госбюро расследований Ольга Варченко в своем посте в Facebook.

"Собственно, источником их (сотрудников СБУ, - ред.) дохода были иностранные граждане, у которых заканчивался срок действия временного разрешения на проживание в Украине. За то, что не отменят разрешение и не сообщат в Государственную миграционную службу, силовики вымогали по 2 тысячи долларов взятки", - написала Варченко в посте.

Она также отметила, что в преступной схеме участвовал иностранный гражданин, который ранее получил украинское гражданство. Он создал что-то вроде диаспоры, которая помогала вновь прибывшим в оформлении документов, аренде жилья и решении повседневных житейских вопросов.

По словам Варченко, именно этот гражданин был основным информатором сотрудников СБУ. Он регулярно подавал им списки тех своих земляков, у которых заканчивалось обучение в запорожских ВУЗах, истекал срок действия разрешения на временное проживание либо же кто оформлял браки с украинцами ради получения украинского гражданства.

Госбюро расследований уже завершило досудебное следствие по этому делу. За взяточничество, шантаж и покрывательство сотрудники Службы безопасности Украины будут отвечать по ч. 3 ст. 368 Криминального кодекса Украины. Сейчас их юристы изучают материалы следствия.

Напомним, неделей ранее Ольга Варченко также сообщала о задержании сотрудника СБУ, который торговал персональными данными украинских граждан. Он сливал информацию о телефонных разговорах по мобильной сети, чем нарушил закон «Об информации».