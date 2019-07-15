Украинский руфер показал жуткое видео с верхушки колеса обозрения в Грузии

В ролике можно увидеть, как "Мустанг" еще и пританцовывает.

Известный украинский руфер "Мустанг" (настоящее имя - Павел Ушивец, - УНИАН.) опубликовал видео с верхушки колеса обозрения в грузинском Тблиси.

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Ролик опубликован на YouTube-канале экстремала MustangWanted. На нем видно, как Мустанг ходит по краю колеса обозрения, высота которого - 62 метра.

"Сейчас самое интересное... Тут мокрое все", - говорит Мустанг на видео, а затем еще и пританцовывает.

Ранее "Мустанг" покорил многоэтажку в китайском Гонконге. Кадр экстремала собрал 2,7 тысячи реакций пользователей.