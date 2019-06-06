Украинский руфер поразил сеть своей "выходкой" в Китае (фото)

"Мустанг" известен тем, что покоряет многоэтажки без страховки и делает там фото и видео.

Известный украинский руфер "Мустанг" (настоящее имя - Павел Ушивец, - УНИАН.) покорил многоэтажку в китайском Гонконге. Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

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"Я только что осознал, что занимаюсь своим делом 10 лет. Моя жизнь прекрасна", – подписал руфер снимок.

Кадр экстремала собрал 2,7 тысячи реакций пользователей. Под постом "Мустанга" более 130 комментариев и множество "шеров".

Как сообщал УНИАН, 20 августа 2014 года утром неизвестные установили флаг Украины на высотном здании на Котельнической набережной в Москве, а также покрасили в желтый цвет шпиль высотки и в синий звезду, венчающую здание. По горячим следам полиция Москвы задержала четверых подозреваемых: двух парней и двух девушек.

22 августа ответственность за акцию взял украинский руфер "Мустанг". На своей странице в Facebook он опубликовал соответствующие фото.