На Днепропетровщине прошли самые масштабные в Украине соревнования по парашютному спорту (видео)

Парашютисты соревновались сразу в двух дисциплинах: фрифлай и воздушная акробатика в парах.

В Днепропетровской области состоялись самые масштабные в Украине соревнования по парашютному спорту, в которых приняли участие более 60 парашютистов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Соревнования на аэродроме под Днепром проходили в течение 3 дней. Одновременно проходили 2 турнира - Кубок области по воздушной акробатике в парах и Чемпионат Украины по фрифлаю.

В соревнованиях участвовала 21 команда из 8 областей, всего более 60 парашютистов.

Парашютисты за отведенное время должны были составить в воздухе максимальное количество фигур. В артистическом виде оценивалась техника исполнения, презентация, красота элементов. Групповая акробатика двойки более точный вид - фиксируется конкретное количество фигур.

Победители соревнований примут участие в следующем этапе, который состоится на этом же аэродроме под Днепром уже за месяц.