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В оккупированном Крыму сформированы избирательные участки для проведения российских выборов - СМИ

02:21, 15 июля 2019
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщает "Крым.Реалии", об этом заявил подконтрольный Кремлю так называемый «министр внутренней политики, информации и связи» Сергей Зырянов.

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По его словам, образовано 1168 избирательных участков, идет подготовка их к выборному процессу и оснащение всем необходимым оборудованием.

Кроме того, завтра анонсировано начало регистрации наблюдателей на российские выборы.

В оккупированном Крыму и Севастополе 8 сентября российские власти планируют провести выборы депутатов крымского "парламента" и "местных советов".

Украина, США, ЕС и ряд других стран мира не признают законность проведения Россией выборов на аннексированном полуострове.

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Теги: #незаконные выборы в Крыму