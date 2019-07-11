В МИД надеются на скорое возобновление диалога с Польшей о Волынской трагедии

В то же время в украинском МИДе не согласны с односторонней и политизированной оценкой трагических событий 1943-1944 годов со стороны польских политиков и дипломатов.

В Министерстве иностранных дел Украины надеются на скорое возобновление диалога между украинскими и польскими экспертами для изучения спорных моментов о трагических событиях, развернувшихся на Волыни в 1943-1945 годах.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины к годовщине Волынской трагедии.

"В эти дни мы вспоминаем одну из самых трагических страниц совместной украинско-польской истории. Убеждены, что каждая жизнь является бесценной. Поэтому чтим память всех погибших в результате Волынской трагедии. Однозначно и решительно осуждаем преступления против мирного населения - украинцев, поляков, евреев, чехов и других пострадавших", - говорится в заявлении.

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В то же время в МИД не согласны с односторонней и политизированной оценкой трагических событий 1943-1944 годов со стороны польских политиков и дипломатов.

"Правда о тогдашних событиях должна быть установлена на основе достоверных архивных материалов. Недопустимы попытки манипуляций трагической историей, односторонние трактовки и использование ее в политических целях. Это лишь разжигает негативные эмоции между украинцами и поляками и не способствует выяснению правды. Верим, что диалог между историками и экспертами будет вскоре возобновлен, все спорные моменты изучены и проанализированы в духе взаимопонимания, взаимного уважения и ответственности за будущее отношений между нашими государствами и народами", - отметили в министерстве.

Как сообщает Польское радио, сегодня президент Польши Анджей Дуда возложил цветы к Памятнику жертвам Волынской трагедии в Варшаве. Он отметил, что нужно помнить о тех событиях, чтобы развивать отношения с Украиной, и добавил, что важным элементом развития отношений является добрая воля украинской стороны.

"Чтобы не было той злой памяти, то есть враждебности, нам нужно, прежде всего, чествование, а условием чествования является то, чтобы украинская сторона согласилась на проведение эксгумаций, чтобы можно было обозначить могилы, чтобы потомки знали места, куда они могут поехать, где могут зажечь свечу", - сказал польский президент.

Как сообщал УНИАН, 22 июля 2016 года Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-1945 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против граждан II Речи Посполитой". Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого "геноцида".

8 сентября Верховная Рада Украины призвала польских коллег прекратить политизацию трагических страниц украинско-польской истории и сосредоточить усилия на конструктивном построении взаимоотношений между Украиной и Польшей для укрепления партнерства в демократической Европе на основании европейских ценностей.

В заявлении, принятом постановлением № 5095, говорится, что Верховная Рада "с сожалением, разочарованием и глубокой обеспокоенностью восприняла решение Сената и в дальнейшем принятие Сеймом Республики Польша постановления от 22 июля 2016 года "О памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан II Речи Посполитой в 1943-1945 годах", которым дана политически и юридически некорректная оценка трагической страницы украинско-польской истории, касающейся событий, в частности конфликта между нашими народами в период Второй мировой войны".

В ВРУ считают, что принятие парламентом Польши этого постановления поставило под угрозу политические и дипломатические достижения и усилия двух государств и народов, направленные на взаимное прощение, примирение и память невинных жертв - украинцев и поляков.

Справка УНИАН. В этом году исполняется 76-я годовщина Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины. Украинцы и польские историки по-разному оценивают причины и количество жертв Волынской трагедии. Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тыс. поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог унести жизни максимум 30 тыс. поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы гибли от рук поляков и доведен исторически факт, что жестокие убийства польских граждан совершали работники советского НКВД под видом ОУН-УПА.