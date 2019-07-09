Скандальные места отдыха: журналисты выяснили, почему в украинских санаториях и лагерях бывает опасно отдыхать (видео)

Перед тем, как заселиться в санаторий, или, тем более, отдать в лагерь своего ребенка, проверяйте тщательно заведение на пожарную безопасность, чтобы лето было жарким только в хорошем смысле.

Как отдохнуть и не сгореть? Сгореть не под горячим солнцем, а в очаге пожара. Почему в украинских санаториях и лагерях бывает опасно отдыхать?

Даже если вы уже сделали выбор, предлагаем еще раз проверить места отдыха. И задуматься, почему в Украине горят те, кто приехал отдохнуть? И кто за это ответственный – смотрите в сюжете программы Гроши.

Так, в сентябре 2017 горел детский лагерь "Виктория". Тогда в ужасном пожаре, который произошел из-за халатности руководства лагеря и жадности одесских чиновников, погибли три девочки. С момента ужасной трагедии прошло почти два года. Правоохранители до сих пор продолжают следствие. А чтобы место не простаивало, чиновники вновь решили заселить в "Викторию" детей.

Читайте такжеВ Одессе детей отправят на оздоровление в лагерь "Виктория", где в 2017 году сгорели три девочки

"Планируем 140 детей. Победители спортивных соревнований, дети из многодетных семей", - отметила и.о. директора лагеря "Виктория" Ирина Стрельцова.

Уже через месяц, 8 августа, здесь будет звучать детский смех. Но оптимизм руководства лагеря не разделяют родные погибших девочек. Со слезами на глазах родители детей предостерегают те 140 семей, которым выпала возможность отдыхать в лагере, - хорошо подумать перед тем, как отпустить туда самое дорогое - детей.

Юрист семьи погибших считает, что чиновники просто не могли устранить все нарушения, да и следственные действия на пепелище, где погибли дети, еще продолжаются.

К сожалению, "Виктория" не единственный лагерь, где отдыхать приходится в зоне риска. Санаторий "Подолье" в Хмельнике (Винницкая область). Здесь отдыхают и лечатся сотни людей с воспоминаниями о страшных событиях февраля 2011 года: корпус санатория, в котором находилось 160 отдыхающих, вспыхнул в 23.00. Пожарный, который тогда был на месте ЧП, рассказывает, что огонь с двухэтажного клуба быстро перекинулся на 7-этажный спальный корпус.

"Люди спуститься не могли. Они остались в ловушке сверху и их постепенно прижимала пожар, который распространился на все 7 этажей", - вспоминает пожарный Александр Камбаров.

Несмотря на слаженную работу пожарных, которые съехались даже из соседних районов и Винницы, погибло двое людей.

В 2011 году пожарные рассказывали о многочисленных нарушениях и предписаниях, которые в санатории не выполнили. Со времени пожара уже прошло даже не 2, как в одесской "Виктории", а 8 лет. С надеждой на то, что проблемы в санатории решены, идем заселяться. За немалые деньги (в среднем тысяча гривень в сутки) нам предлагают лечение и шикарный отдых, рассказывают о процедурах, отремонтированном бассейне и, наконец, ведут показывать номера.

Попутно проводим и противопожарную проверку. Но ни в одном из номеров нет дымосигнализаторов.

Это, действительно, большая проблема. Настолько большая, что в Одессе в это время хотят закрыть Государственный клинический санаторий имени Чкалова. А на Винниччине, оказывается, это даже проблемой не считают.

Как выяснилось, пожар 2011 года стала ключевым этапом в приватизации санатория "Подолье". Пожар, в котором погибли люди, использовали для смены руководства санатория, а позже - и для смены его владельцев.

Пока правоохранительные органы и суды продолжают разбираться с историей приватизации целого курорта, пожарные обещают действовать.

Стоит отметить, что и "Виктория", и "Подолье" имели предписания и нарушения еще до того, как загорелись.

Поэтому перед тем, как заселиться в санаторий, или, тем более, отдать в лагерь своего ребенка, проверяйте тщательно заведение на пожарную безопасность чтобы лето было жарким только в хорошем смысле.