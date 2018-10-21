В Киеве до 23 октября ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Киевлян призывают максимально осторожно обращаться с огнем в лесопарковых зонах.

21-23 октября в столице ожидается чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.

Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.

Как говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминают о правилах поведения в случае возникновения пожара.

В случае, если человек оказался в очаге пожара, нельзя убегать от пламени, которое быстро приближается, в противоположную от огня сторону - преодолевать кромку огня необходимо против ветра, закрыв голову и лицо одеждой. Из опасной зоны, к которой приближается пламя, надо выходить перпендикулярно направлению распространения огня.

«Если уйти от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом, над самой поверхностью земли (здесь он менее задымленный), рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани. Особенно будьте осторожны в местах торфяных пожаров, учитывайте, что там могут создаваться глубокие воронки, поэтому двигайтесь, по возможности проверяя палкой глубину выгоревшего слоя», - советуют специалисты.

Читайте такжеПод Харьковом горят склады с зерном, к ликвидации пожара привлекли пожарный поезд (фото)

Тушить огонь небольших низовых пожаров можно, забивая его ветками лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами.

Для оказания первой помощи при ожогах: посадите или положите пострадавшего; обливайте места ожогов большим количеством воды (не менее 15 минут); по возможности снимите с пораженных мест кольца, часы, пояса, обувь до того, как эти места не начали отекать.

Снять предметы одежды, которые сгорели или еще тлеют, можно только в том случае, если они не прилипли к пораженным местам пострадавшего. Кожу вокруг ожогов нужно обработать раствором марганцовки или спиртом. Все ожоги необходимо защитить, прикрывая их чистой тканью без ворса (простыня или наволочка, чистые салфетки).