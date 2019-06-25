Трагедия в "Виктории": суд продлил арест экс-директору детского лагеря

В оздоровительно-спортивном комплексе в 2017 году во время пожара погибли три девочки.

Киевский районный суд Одессы сегодня продлил содержание под стражей экс-директору оздоровительно-спортивного муниципального комплекса "Виктория" Петросу Саркисяну.

Как передает корреспондент УНИАН, мера пресечения по ходатайству прокурора продлена на 60 суток.

Ходатайствуя о продлении ареста, представитель прокуратуры заявил, что риск давления на свидетелей и попытки скрыться от следствия остаются, поэтому Саркисяна необходимо содержать в СИЗО.

Защита требовала изменить меру на домашний арест в связи с плохим самочувствием подзащитного и пр. Тем не менее, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

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Как сообщал УНИАН, поздно вечером 15 сентября 2017 года в одесском лагере "Виктория" произошел пожар, во время которого погибли три воспитанницы творческого коллектива "Адель". Правоохранители открыли несколько уголовных производств (они уже переданы в суд), в которых фигурируют в качестве подозреваемых директор комплекса Петрос Саркисян, старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), бывшая заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, экс-руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор.

Суд принял решение только по Цокур, которая приговорена к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Из всех фигурантов в СИЗО содержится только Саркисян.

Также прокуратура объявила о подозрении в растрате крупной суммы бюджетных средств руководителю фирмы, которая занималась реконструкцией детского лагеря.

18 февраля 2019 года директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич заявила, что летом лагерь откроют. В марте стало известно, что независимые эксперты выявили грубые нарушения строительных норм при сооружении деревянных корпусов в лагере.