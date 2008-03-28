Единственный уцелевший в катастрофе Ми-8 над Черным морем - в реанимации

Лейтенант Евгений Челарский – единственный, кто уцелел из тринадцати людей на борту военного вертолета Ми-8, который упал накануне в море неподалеку от острова Полуденный. Как только врачи признают состояние здоровья спасенного удовлетворительным, ему придется свидетельствовать по уголовному делу, передает ICTV.

Единственный свидетель авиакатастрофы геликоптера вблизи острова Змеиный остается в реанимации. Рассказать о ходе событий в воздухе он сможет уже через неделю, заверяют врачи. Евгений Челарский получил многочисленные травмы и переохлаждение, потому что больше часа провел в воде. Спасли лейтенанта местные рыбалки. Попасть на место катастрофы смогли только их лодки.

Ми-8, груженый двумя тоннами строительных материалов, вылетел из Одессы. Он также должен был доправить на заставу острова Змеиный офицеров. В целом на борту были четырнадцать, а не тринадцать людей, как сообщали сначала. Еще одного – гражданского электрика – не было в списках. Вертолет упал на мель вблизи острова Полуденный.

Иван Михайлов, начальник оперативно-координационного центра Управления МЧС в Одесской области: говорит, что предыдущая причина уже известна, но озвучивать ее отказывается до того, как появится полная информация.

На месте трагедии работает следственная комиссия, которую возглавляет министр по вопросам чрезвычайным ситуации Владимир Шандра. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело. Вся пограничная авиация приостановила полеты до выяснения причин гибели вертолета.