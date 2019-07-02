Концерн РРТ просит Зеленского рассмотреть манипулирования компанией «Зеонбуд» Нацсоветом

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ) обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать рассмотрение вопроса относительно манипулирования компанией «Зеонбуд» Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания».

Решение об обращении концерн принял на заседании правления.

Беспокойство концерна вызывает непрозрачная собственность компании, а также монопольные права на распространение цифрового эфирного сигнала украинских общенациональных каналов: «Компания имеет возможность отключить вещание в любой момент, что создает угрозу безопасности Украине».

По мнению представителей концерна, именно под давлением оператора было отключено аналоговое телевидение. Также в обращении упоминается и продолжение цифровой лицензии компании «Этер»: «Примером пагубного влияния на Национальный совет является продление им лицензии провайдера ООО «Этера» (стандарт DVB-H), компании близкой к «Зеонбуду», сроком на 10 лет. Еще в 2009 году было занято большое количество частот под устаревшую технологию, которая ни в Украине, ни в Европе не используется».

Также правление предприятия обращает внимание президента на то, что сохранение Концерна РРТ непосредственно связано с осуществлением цифрового телевидения. И вспоминает свое обращение к Нацсовету с просьбой провести конкурс для построения еще одной сети эфирного цифрового вещания, оператором которого будет концерн. Однако эти предложения не были приняты.