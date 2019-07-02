МВД изменило порядок реагирования на сообщения «минеров», чтобы не допустить срыва выборов в Раду

Отныне решение об эвакуации после обработки всей информации принимает непосредственно руководитель полиции на месте.

Министерство внутренних дел изменило алгоритм реагирования на сообщения о заминировании, чтобы не допустить срыва голосования в день внеочередных парламентских выборов, 21 июля.

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Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации МВД, об этом сегодня на совещании заявил первый заместитель министра Сергей Яровой.

"Мы понимаем, что в день голосования есть риск получить большое количество сообщений о минировании избирательных участков. После соответствующей проверки такие сообщения оказываются ложными, но проверка помещения занимает много времени. Чтобы не допустить срыва процесса голосования в день выборов, приказом министра внутренних дел был изменен алгоритм реагирования на сообщения о минировании. Отныне решение об эвакуации после обработки всей информации принимает непосредственно руководитель", - сказал Яровой.

По словам директора Департамента юридического обеспечения МВД Дениса Горбася, после получения сообщения на место направляют наряды, формируют соответствующее подразделение из сотрудников киберполиции, уголовного розыска, криминальной полиции, взрывотехническое подразделение, которые оперативно проверят информацию и передадут ее руководителю полиции на месте.

Руководитель, отметил Горбась, уже определяется с формами и видами реагирования, в том числе принимает решение о приостановлении деятельности соответствующего предприятия и организации эвакуации людей.

Председатель Нацполиции Сергей Князев отметил, что приказ с изменениями уже передан всем руководителям полиции.

"Отныне руководители полиции на местах, руководствуясь информацией, которую предоставят оперативные подразделения, самостоятельно определяют виды и количество нарядов, которые необходимо направить на место происшествия, и необходимость проведения эвакуационных мероприятий", - подчеркнул Князев.