Новый опрос показал, какие партии проходят в Раду

По данным опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко, партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Батькивщина», «Голос» и «Европейская солидарность» преодолевают 5-процентный барьер.

Политическая партия «Слуга народа» остается лидером электоральных симпатий на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в Киеве результаты опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.

Если бы выборы в парламент проходили в ближайшее воскресенье, то точно в голосовании приняли бы участие 46% респондентов. Еще 37,7% ответили, что скорее да, 6,6% - точно нет, 6% - скорее нет. Еще 3,7% не определились.

Среди электоральных предпочтений респондентов, которые определились, больше всего готовы проголосовать за партию «Слуга народа» (лидер Дмитрий Разумков) - 43,2%.

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Далее идут «Оппозиционная платформа - За жизнь» (Юрий Бойко, Виктор Медведчук) - 12%, ВО «Батькивщина» (Юлия Тимошенко) - 9,4%, «Голос» (Святослав Вакарчук) - 8,3% и «Европейская солидарность» (Петр Порошенко, Андрей Парубий) - 8,2%.

Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.

Так, партия «Сила и честь» (Игорь Смешко) имеет поддержку 4,1%, «Гражданская позиция» (Анатолий Гриценко) - 3,9%, «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» (Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Кернес) - 2,2%, Радикальная партия (Олег Ляшко) - 2,1%.

Другие партии имеют меньше 2%. В частности, ВО «Свобода» - 1,8%, «Украинская стратегия Гройсмана» - 1,6%, «Сапопомич» - 1,2%.

Опрос проводился 22-27 июня по всей территории Украины, кроме Автономной республики Крым и окопованих районов Донецкой и Луганской областей. В исследовании приняли участие жители Украины от 18 лет и старше. Опрошено 2 тыс. респондентов. Выборка составляет 1,2% - 2,2%.