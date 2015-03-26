Производители лекарств Украины доставили в Луганскую область 20 тонн медикаментов (фото)

Об этом сообщает пресс-служба главы Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

"В состав гуманитарной помощи вошли 20 тонн медицинских препаратов для лечебных учреждений области, а также два микроавтобуса, которые передали Первому добровольческому мобильному госпиталю им.М.Пирогова", - сообщили в пресс-службе.

Президент ассоциации Петр Багрий, лично сопровождавший помощь, сообщил, что решение организовать помощь области возникло после репортажа, в котором глава Луганской ОГА рассказывал о нехватке врачей в Попасной, недостатке транспорта и медикаментов.

Читайте такжеСпасатели за неделю доставили на Донбасс свыше 100 тонн гуманитарной помощиСогласно сообщению, ассоциация "Производители лекарств Украины" закупила и переоборудовала два микроавтобуса для части добровольческого госпиталя, базирующегося в Попасной, а также передала туда определенное количество лекарственных препаратов.

"Сегодня нам привезли медикаменты, в которых больше всего нуждаются люди в прифронтовой зоне - успокаивающие средства, сердечные, гипертонические, противогриппозные препараты и т.д. В больницах, на линии разграничения огня, часто вместо 50 пациентов (на которых открыто финансирование) обращается по 100 или 150 больных. Перекрыть недостаток лекарств, пищи для пациентов мы можем только за счет волонтеров. А если учесть, что лекарства в последнее время существенно выросли в цене, область получила от Ассоциации очень дорогой подарок", - подчеркнул Москаль.

В ассоциации подчеркнули, что в ближайшее время лекарственные препараты и два автомобиля передадут также для нужд Донецкой области.

Всего с начала проведения АТО производители лекарств, входящих в Ассоциацию, привезли в зону боевых действий помощи на 45 млн грн.

В Ассоциацию "Производителей лекарств Украины" входят: ПАО "Фармак", ОДО " Интерхим", ПАО НПЦ "Борщаговский химико - фармацевтический завод" ООО "Кусум Фарм, ООО "Юрия - Фарм"