К освобожденному накануне из плена украинцу Великому ночью пришла СБУ, сейчас его отпустили

Утром Дмитрия доставили в отделение полиции в Павлограде.

Дмитрий Великий, которого накануне освободили из плена боевиков и который находится в розыске за дезертирство, уже успел побывать в отделении полиции.

Об этом Великий сообщил в комментарии "112 Украина", выходя их отделения полиции в Павлограде.

Ночью в поселке, где живет Дмитрий с родителями, к нему в дом пришли сотрудники Служба безопасности Украины.

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"Вчера минут 15 побыл с родителями, прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Я просто сразу не знал, отца сбили с ног. Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали. Показали удостоверения, что они сотрудники СБУ", - заявил Великий.

Великий отметил, что ему ничего не рассказали и повезли в СБУ и продержали там до 4:00 утра.

"Были еще какие-то операторы, еще они поснимали. Было смешно, потому что было несколько дублей... Я никуда не прятался и говорил, что хочу пообщаться с нашими структурами, потому что у меня есть информация о ребятах, которые там находятся", - заявил Великий.

После СБУ Великого увезли в военную прокуратуру и оттуда отвезли в отделение полиции в Павлоград. Великий отметил, что отказывался отвечать на вопросы без адвоката, а до него дозвониться не могли.

Как сообщалось, вчера четверо украинцев, которые находились в плену в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, прибыли в Киев. Среди них - военный Дмитрий Великий. Его взяли в плен 11 сентября 2016 года. Впоследствии приговорили к 15 годам лишения свободы якобы за терроризм.

Однако впоследствии выяснилось, что Великий находится в базе розыска по подозрению в дезертирстве.