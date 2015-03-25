Центральную площадь Запорожья переименовали в Майдан Героев
16:06, 25 марта 2015Общество
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Запорожский городской совет своим решением переименовал центральную площадь города с Октябрьской на Майдан Героев.
В Запорожье переименовали центральную площадь / serg-klymenko.narod.ru
За это решение проголосовали 53 депутата, сообщает Громадське ТВ Запорожье на странице в соцсети.
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"На сессии запорожского горсовета депутаты проголосовали за переименование центральной площади города Октябрьской в Майдан Героев. За 53 депутата", - говорится в сообщении.
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