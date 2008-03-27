Между жителями востока и запада Украины нет противоречий

Между населением востока и запада Украины нет противоречий, которые могли бы привести к политическому противостоянию.

К такому выводу пришли эксперты Института Горшенина, анализируя свою программу исследований «Ментальные основы выбора».

Во время презентации результатов этой программы, начатой еще в конце 2006 года, директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО подчеркнул, что в рамках годовой программы исследований была сформулирована сложная задача - «понять, не кого и что выбирают украинцы, а почему выбирают».

Он отметил, что полученные Институтом результаты в первую очередь имеют прикладную ценность для первых лиц государства, политиков, сотрудников государственных учреждений и спецслужб – всех тех, от кого зависят судьбы Украины и украинцев, а также представителей иностранных посольств, ассоциаций и служб – тех, кто желает понимать реальную картину происходящего в Украине.

Кроме уже названного эксперты сделали выводы, что Украина как государство и как общество состоялась, несмотря на наличие множества проблем: сегодня в Украине нет такого большинства населения, которое бы стремилось в Европейский Союз или в СНГ; в Украине нет среднего класса; тех, кого можно отнести к среднему классу по признаку материальной обеспеченности, образования и характера занятости, в стране – не более 9%; в стране процветает коррупция; существует острая необходимость поставить местную власть в зависимость от населения, т.е. фактически от результатов работы; в политических взглядах населения Украины преобладают предпочтения демократических преобразований.

«Результаты годовой программы – это реальные данные, опираясь на которые можно делать достоверный анализ и достоверные выводы. При этом проведенная работа очертила нам круг вопросов, которые требуют дополнительного изучения. Поэтому в этом году мы запустили новую исследовательскую программу 2008 года «Проект страны», - отметил К. БОНДАРЕНКО.