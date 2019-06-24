Хмельницкий Майдан: ГБР направило в суд дело экс-начальника СБУ, приказавшего стрелять в активистов

В частности, он отдал подчиненному незаконный приказ на применение огнестрельного оружия при значительном скоплении людей.

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего начальника Управления СБУ в Хмельницкой области Виктора Крайтора, подозреваемого в причастности к расстрелам активистов хмельницкого Майдана.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований. Речь идет о событиях, имевших место 19 февраля 2014 года под стенами областного управления СБУ.

Досудебным расследованием установлено, что во время Революции достоинства бывший начальник Управления СБУ в Хмельницкой области с целью препятствования участникам митинга, вышел за пределы предоставленных ему прав и полномочий.

«В частности, он отдал подчиненному незаконный приказ на применение огнестрельного оружия при значительном скоплении людей, не имея на это оснований. Вследствие таких незаконных действий один человек погиб, остальные пострадавшие получили телесные повреждения различной тяжести», - говорится в сообщении.

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В ГБР отмечают, что незаконные действия бывшего правоохранителя квалифицированы как: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины); неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение (ст. 128 Уголовного кодекса Украины); убийство по неосторожности (ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины).

Уголовное производство решением прокурора передано по подследственности в Государственное бюро расследований 28 ноября 2018 года.

24 июня 2019 года обвинительный акт в отношении бывшего работника СБУ направлен в Хмельницкий горрайонный суд для рассмотрения по существу. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Главной военной прокуратуры.

Справка УНИАН. 19 февраля 2014 года по приказу Крайтора расстреляли активистов, которые пикетировали здание УСБУ в Хмельницкой области. Сначала была убита Людмила Шеремет, ей пуля попала в голову. Многие были ранены. Позже ночью от ранений погиб еще один парень.

Дело о расстреле силовиками людей 19 февраля 2014 года в Хмельницком возле здания областного управления СБУ расследуется уже не один год.

Виктор Крайтор так и не был наказан и в октябре 2017 года вышел на пенсию.