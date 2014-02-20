Начальник Хмельницкого СБУ подал в отставку

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло на местном Майдане. Начальника СБУ на Майдан привела сотня отряда самообороны. Его поймали, когда он с остальными военными вывозил оружие с территории управления СБУ в воинскую часть в городе Хмельницком.

Перед людьми Крайтор заявил, что он берет на себя всю ответственность за применение огнестрельного оружия к гражданам, которые вчера пытались попасть в помещение СБУ. Об этом он отметил в рапорте на увольнение.

Люди требовали, чтобы он стал на колени и попросил прощения за содеянное. Зато Крайтор отметил, что станет на колени только перед матерью погибшего парня. Он признал, что отдавал приказ стрелять. Но он отметил, что это был приказ стрелять не по мирным гражданам, а то, что произошло, является следствием рикошета.

Он подчеркнул, что применяли огнестрельное оружие по двум причинам: во-первых, чтобы не допустить радикалов в середину управления и оружие и боеприпасы, которые есть в управлении СБУ, не попали в их руки; во-вторых, чтобы не произошли взрывы этого оружия, поскольку это могло вызвать пожар нескольких близлежащих жилых домов.

Сейчас отряды самообороны собираются вести руководителя областного СБУ в областную прокуратуру и требовать возбуждения уголовного производства против него.

Читайте такжеПоявилось видео расстрела митингующих из здания СБУ в ХмельницкомКак сообщал УНИАН, в Хмельницком митингующие 19 февраля захватили здание областной государственной администрации, а также взяли в осаду прокуратуру Хмельницкой области. Во время попытки митингующих попасть в помещение управления СБУ в Хмельницкой области четверо человек получили ранения.

Руководство областного СБУ взяла на себя ответственность за огнестрельные ранения людей во время штурма помещения СБУ протестующими.