Посольство США выразило поддержку Марша равенства в Киеве

Сегодня в Киеве прошел Марш равенства – мирное шествие за права человека для ЛГБТ-сообщества.

Посольство США в Украине выразило поддержку Марша равенства в Киеве.

Об этом говорится в сообщении на странице посольства в микроблоге Twitter.

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"Желаю всем участникам марша КиевПрайд безопасного, приятного и замечательного дня. Мы стоим вместе со всеми украинцами, которые хотят равенства и отсутствия дискриминации", - отметил временно поверенный в делах США Уильям Тейлор.

Как известно, сегодня в Киеве прошел Марш равенства – мирное шествие за права человека для ЛГБТ-сообщества. В Марше были представлены различные организации, а также военные из ЛГБТ-сообщества.

Полицейские задержали 9 человек, планировавших провокации на Марше равенства. Задержанные лица в возрасте от 18 до 48 лет. Им грозит от трех до семи лет заключения.