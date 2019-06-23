Посольство США выразило поддержку Марша равенства в Киеве
Посольство США в Украине выразило поддержку Марша равенства в Киеве.
Об этом говорится в сообщении на странице посольства в микроблоге Twitter.
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"Желаю всем участникам марша КиевПрайд безопасного, приятного и замечательного дня. Мы стоим вместе со всеми украинцами, которые хотят равенства и отсутствия дискриминации", - отметил временно поверенный в делах США Уильям Тейлор.
Как известно, сегодня в Киеве прошел Марш равенства – мирное шествие за права человека для ЛГБТ-сообщества. В Марше были представлены различные организации, а также военные из ЛГБТ-сообщества.
Полицейские задержали 9 человек, планировавших провокации на Марше равенства. Задержанные лица в возрасте от 18 до 48 лет. Им грозит от трех до семи лет заключения.