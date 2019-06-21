В Сумах ко Дню Конституции Украины 27-28 июня пройдет Международный фестиваль духовой музыки «Сурмы Украины»

Сумчане и гости города смогут услышать оркестры из Киева, Одессы, Чернигова, Новомосковска, Хмельницкого, Сум и турецкого города Бурса. Всего – более 400 участников.

В Сумах ко Дню Конституции Украины 27-28 июня пройдет XVIII Международный фестиваль духовой музыки «Сурмы Украины».

Как сообщил УНИАН городской голова Сум Александр Лысенко, в этом году свое искусство гостям фестиваля будут дарить 13 коллективов.

В частности, это оркестр Почетного караула отдельного Президентского полка им. Богдана Хмельницкого (м. Киев), оркестр Центра военно-музыкального искусства Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины (г. Одесса), духовой оркестр 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады (г. Сумы), военный оркестр 8-го Черниговского учебного центра Государственной специальной службы транспорта (г. Чернигов), оркестр 194-го понтонно-мостового отряда Государственной специальной службы транспорта Украины (г. Новомосковск Днепропетровской области), оркестр Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области, духовой оркестр ГУ НП в Сумской области (г. Сумы), военно-исторический оркестр «Улудаг Mehter» (г. Бурса, Турция), народный оркестр духовых инструментов Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д. С. Бортнянского (г. Сумы), коллектив «Супербарабанщицы» детского юношеского центра Дарницкого района. Киев, коллектив мажореток «Альфа» муниципального эстрадно-духового оркестра (н. Хмельницкий), образцовый духовой оркестр Солоницевского детского клуба «Орленок» (Харьковская область), детский оркестр духовых инструментов школы №29 (г. Сумы).

По информации Лысенко, среди дебютантов фестиваля – коллективы из Хмельницкого, впервые здесь выступит и детский оркестр сумской школы.

«Отрадным является тот факт, что увеличилось количество детских коллективов. Это говорит о том, что у фестиваля есть будущее, фестиваль развивается и приобретает новых традиций», – подчеркнул городской голова Сум.

Глава Сум также напомнил, что из-за российской агрессии на востоке Украины, на протяжении 2014-го и 2015-го годов, это мероприятие не проводилось. Но после, несмотря на пожелания горожан, его возродили.

«Каждый фестиваль является неповторимым. Ежегодно, приглашая участников, мы ставим перед ними главное требование – программа выступлений должна быть обновлена. Благодаря этому люди ждут «Сурмы Украины», любят этот фестиваль и ждут новинки. Убеждена, что и в этом году нам удастся удивить зрителей», – отметила начальник отдела культуры Сумского городского совета Наталия Цибульская.

По ее данным, финансирование фестиваля осуществляется за средства городского бюджета. На это предусмотрено более 600 тысяч гривен.

«Субъекты хозяйствования идут нам навстречу, предоставляя скидки на проживание и питание более 400 участников, тем самым также способствуя в проведении художественного праздника», – уточнила Цибульская.

Согласно программе фестиваля, его открытие состоится 27 июня в 18:00 на Театральной площади, где оркестры-участники покажут шоу со специально подготовленными программами своих выступлений.

На следующий день, после торжеств по случаю Дня Конституции, в 10:30 оркестры пройдут марш-парадом по пешеходной улице Соборной. Кроме того, состоится концерт участников фестиваля в Сумском академическом театре драмы и музыкальной комедии им. М. Щепкина. А с 16:00 оркестры можно будет услышать под открытым небом на разных городских площадках – возле Беседки, в парке культуры и отдыха им. И. Кожедуба и в парке отдыха «Крыша», а также рядом с кинотеатром «Дружба» и одного из торгово-развлекательных центров.

Однако самое яркое зрелище ждет сумчан вечером 28 июня: в 19:00 на стадионе «Юбилейный» пройдет гала-концерт фестиваля «Сурмы Украины».

Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году во время гала-концерта фестиваля «Сурмы Украины» был установлен рекорд самого массового исполнения духовного гимна «Боже, великий, единый, нам Украину храни!».