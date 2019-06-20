Студентам КНУ пообещали на завтра встречу с ректором насчет назначения Портнова

Студенты КНУ, протестующие против трудоустройства в университете экс-заместителя главы АП Януковича, намерены оставаться под кабинетом ректора по меньшей мере до завтра.

Студентам, которые требуют отменить приказ о трудоустройстве заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова на должность профессора кафедры конституционного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, пообещали, что ректор Леонид Губерский встретится с ними завтра.

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Как передает корреспондент УНИАН, проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров рассказал студентам, что беседовал с Губерским по телефону, и тот заверил, что завтра в 10.00 будет готов встретиться со студентами в университете.

Вместе с тем протестующие решили не расходиться, и остаться под кабинетом ректора. Они объявили сидячую забастовку до завтрашнего утра, в частности и для того, чтобы не допустить контр-митинга в поддержку Портнова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июня, около 200 студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко участвуют в акции протеста против назначения Портнова преподавателем на кафедру конституционного права.

Участники акции требуют отменить приказ о трудоустройстве Портнова и призывают ректора КНУ Леонида Губерского публично извиниться за назначение Портнова.