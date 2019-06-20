Студенты КНУ начали сидячую забастовку у кабинета ректора из-за назначения Портнова

Студенты намерены продолжать забастовку до тех пор, пока ректор не примет и не удовлетворит обращение об увольнении экс-заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова.

Студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко начали сидячую забастовку у кабинета ректора Леонида Губерского.

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Как передает корреспондент УНИАН, студенты, которые требуют отменить приказ о трудоустройстве заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова на должность профессора кафедры конституционного права, вошли в "Красный корпус" в крыло, где находится кабинет ректора.

Губерского не оказалось на рабочем месте, и студенты решили объявить сидячую забастовку под кабинетом с тем, чтобы дождаться ректора и передать ему свое обращение с требованием уволить Портнова.

Студенты скандируют: «Нет Портнову в КНУ», «Нет реваншу», «Портнов - это Янукович».

Еще одно требование студентов - ректор должен извиниться за это назначение.

Также студентов возмутило то, что приказ Губерского о назначении Портнова на должность был издан еще 14 июня, и до сих пор это назначение скрывалось от общественности.

Сейчас несколько десятков студентов сели на пол возле кабинета ректора с протестными плакатами. Большая часть студентов стоят в коридоре, который ведет в кабинет ректора.

Кроме этого, студенты убеждены, что сейчас ректор КНУ находится в университете. Они решили заблокировать его в здании, чтобы не дать ему покинуть "Красный корпус", где, по словам некоторых студентов, его видели вечером.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июня, в акции протеста возле "Красного корпуса" принимают участие около 200 студентов КНУ им. Шевченко.

Они держат плакаты: «Портнов, пора в Ростов», «Место Портнова - в тюрьме, а не в университете», «Сегодня - Портнов, завтра - Янукович».

Также надписи на плакатах касаются и ректора вуза Губерского, в частности, на одном из плакатов написано «Губерский = Путин».