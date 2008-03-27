Винский запретил иностранные песни в поездах и самолетах

Министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ утвердил план мероприятий по повышению уровня использования украинского языка в сфере транспорта и святи.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Минтранссвязи, план мероприятий утвержден приказом министра от 25 марта «с целью решения основных проблем с использованием украинского языка, обеспечения его полноценного функционирования на транспортно-дорожном комплексе и в отрасли связи».

Планом предусмотрен полный переход в этом году на украинский язык при обслуживании пассажиров на транспорте, вокзалах, аэропортах; перевод на украинский язык нормативных актов, технической документации, правил, инструкций, которые раньше были изданы на русском; изготовление билетов на проезд во всех видах транспорта по территории Украины только на украинском языке и т.п.

При этом поручено транслировать музыкальную (песенную) продукцию «преимущественно на украинском языке, а на железнодорожном и авиационном транспорте – исключительно на нем». Также поручено обеспечить на транспорте «неуклонное выполнение требований законодательства о демонстрации в Украине фильмов иностранного производства только после их озвучения, дублирования или субтитрования на украинский язык».

Кроме того, министр поручил организовать проведение курсов украинского делового языка в структурных подразделениях министерства, ввести в штатное расписание аппарата министерства должность редактора.