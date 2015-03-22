Во Львове целые сутки в кафе, общественном транспорте и на улицах звучала одинаковая музыка
Двадцать четыре часа подряд во Львове звучит музыка Иоганна Себастьяна Баха: в честь 330-летия со дня рождения композитора в городе устроили "Бах-марафон".
Более шестисот музыкантов из Украины и мира съехались во Львов, чтобы принять участие в мероприятии, сообщает «5 канал».
Музыка Баха ныне звучит во Львове повсюду. Посетители кафе пьют кофе под сопровождение произведений всемирно известного композитора. Даже пассажиры, проезжая в трамвае, слушают произведения Баха. В больших концертных залах города музыка великого классика будет звучать до двух часов ночи.
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Круглосуточное звучание произведений гения музыки планируют зафиксировать в Книге рекордов Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что прослушиваться классической музыки увеличивает активность мозга. Кроме этого, музыка влияет на активность генов, связанных с болезнью Паркинсона. Впрочем, установлено, что подобные изменения в мозге отмечаются только у людей, которые прослушивают музыку регулярно.