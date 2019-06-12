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Крымский мост может рухнуть: названы сроки

12:56, 12 июня 2019
Общество
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Эксперты прогнозируют, что Керченский мост рухнет / фото twitter.com/KrimRt

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Дело в том, что в РФ объявили о дате запуска железнодорожных составов по мосту. Оккупационные власти планируют запустить поезда по мосту уже 9-10 декабря, пишет РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

При этом российский ученый Юрий Медовар предупредил, что мост просто не выдержит дополнительный вес в 6 тыс. тонн (столько весит состав из 60 вагонов).

По словам кандидата геолого-минералогических наук, у железнодорожного моста уже есть большая арка, которая весит около 10 тыс. тонн, и он не устоит после нагрузки большого состава.

Известно, что продажа билетов на поезда в оккупированный Крым стартует за 45 дней до открытия железной дороги. Поезда будут курсировать из Симферополя, Севастополя, Евпатории и Феодосии и в обратном направлении.

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Теги: #крымский мост