Оккупанты показали на видео Крымский мост с поездами

В финальной части ролик включает дополненную реальность: по Крымскому мосту уже едут поезда.

На Петербургском экономическом форуме оккупанты представили видеоролик о строительстве Крымского моста.

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Об этом сообщил инфоцентр Крымский мост. На видео рабочие забивают сваи, бетонируют опоры, устанавливают арки.

В финале ролика с помощью технологии дополненной реальности показано, как по Крымскому мосту будут ехать поезда. Запуск движения по железнодорожной части запланирован на конец 2019 года.

Ранее сообщалось, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года, продажа билетов на поезда, которые идут на полуостров, согласно планам оккупантов, откроется в сентябре.