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Крики людей и многочисленные жертвы: что известно о смертельном пожаре в психиатрической больнице Одессы (видео)

11:53, 11 июня 2019
Общество
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По предварительным данным, из-за огня погибли четыре человека, еще двое скончались в больнице. Всего из горящего корпуса были эвакуированы почти 60 человек.

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Огонь вспыхнул в отделении, где проходили лечение ветераны Второй мировой войны и Афганистана. Как рассказывают очевидцы, во время пожара из горящего корпуса были слышны крики людей.

На месте работают более десяти пожарных. Это уже второй пожар за последние два месяца в этой психиатрической больнице.

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