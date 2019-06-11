Крики людей и многочисленные жертвы: что известно о смертельном пожаре в психиатрической больнице Одессы (видео)
11:53, 11 июня 2019Общество
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Пожар вспыхнул в одноэтажном деревянном корпусе. Сейчас спасатели полностью ликвидировали огонь.
Крики людей и многочисленные жертвы: что известно о смертельном пожаре в психиатрической больнице Одессы
В Одессе произошел масштабный пожар в одном из корпусов психиатрической больницы №7 на улице Воробьева.
По предварительным данным, из-за огня погибли четыре человека, еще двое скончались в больнице. Всего из горящего корпуса были эвакуированы почти 60 человек.
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Огонь вспыхнул в отделении, где проходили лечение ветераны Второй мировой войны и Афганистана. Как рассказывают очевидцы, во время пожара из горящего корпуса были слышны крики людей.
На месте работают более десяти пожарных. Это уже второй пожар за последние два месяца в этой психиатрической больнице.
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